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15:05, 10 февраля 2022 года Открытие двух новых яслей в Орле вновь откладывается на неопределённый срок Оба учреждения уже готовы и получили нужные документы.





Открытие двух новых яслей в Орле вновь откладывается на неопределённый срок. Оба учреждения – на ул. Кузнецова и Планерной – уже готовы и получили разрешение на ввод в эксплуатацию. Планировалось, что детские сады откроются к новому году, затем церемонию сместили на февраль, но без конкретной даты. В мэрии Орла прокомментировали ситуацию:



«Детский сад № 97 на улице Кузнецова, а также № 98 на Планерной уже получили разрешение на ввод в эксплуатацию. Говорить об открытии пока рано. Ведь хочется, чтобы это было торжественно и памятно для их первых посетителей, но из-за сложившейся эпидобстановки осуществить это пока не представляется возможным», – заявили в городской администрации.



Напомним, что ясли способны принять по 80 детей.





Артём Ежаков





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