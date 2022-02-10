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15:07, 10 февраля 2022 года 11 февраля Совфед рассмотрит перевод орловского прокурора Владислава Малкина во Владимирскую область На место главы надзорного ведомства претендует его нынешний первый заместитель – Алексей Тимошин.





11 февраля Совет Федерации рассмотрит прокурорские перестановки в ряде регионов. Нынешний глава надзорного ведомства Орловской области Владислав Малкин претендует на аналогичную должность во Владимирском регионе, а место Малкина возможно займёт его нынешний первый заместитель – Алексей Тимошин. Предметное обсуждение состоится завтра.





Артём Ежаков





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