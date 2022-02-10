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15:58, 10 февраля 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Запрет на «ночную жизнь» в ресторанах - продлён. Школьный дистант - отменён. Региональный оперштаб озвучил решения.



- Уроки взаимовыручки - в условиях пандемии. Сложные условия проявляют лучшие качества. Молодёжь активно поддерживает девиз «Мы вместе».



- Андрей Клычков посетил Мценский район. В рамках рабочей поездки губернатор побывал в селе Тельчье, посетил усадьбу Шеншиных, где находится школа, а также ознакомился с результатами ремонта автомобильной дороги Болхов - Мценск - Шашкино.



- Старинные песни - на современный лад. «Любавушка» даёт вторую жизнь творчеству наших предков.



- Путь от бальных танцев до скелетона. Орловчанка Алина Тарарыченкова готовится к олимпийским стартам в Пекине.



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