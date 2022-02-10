Главная » Новости



16:04, 10 февраля 2022 года Орловская транспортная полиция сорвала распространение крупной партии наркотиков 18-летний парень может попасть за решётку на ближайшие 20 лет





На привокзальной площади Орла транспортная полиция задержала подозреваемого в распространении крупного веса синтетического наркотика, – сообщили в управлении. У 18-летнего юноши нашли в одежде нашли 17 свертков с N-метилэфедроном. Парень выдал оперативникам места уже оборудованных им тайников. В них нашли еще 8 разовых доз. Общая масса всего изъятого вещества составила порядка 20 граммов.



Несмотря на тяжесть статьи – а парню грозит до 20 лет заключения – подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.





Артём Ежаков





Новости СМИ2