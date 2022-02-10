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16:06, 10 февраля 2022 года В Орле задержали распространителя крупной партии героина и метадона У гражданина одной из республик ближнего зарубежья нашли 150 разовых доз наркотиков общим весом свыше 180 граммов.





В Советском районе Орла оперативниками задержан 24-летний гражданин одной из республик ближнего зарубежья. Поводом стала заблаговременная информация о возможной причастности парня к распространению наркотиков. В одежде молодого человека нашли 10 свертков с запрещённым веществом, а в спрятанном под рулём его автомобиля тайнике нашли оставшуюся часть партии. Всего было изъято 170 граммов героина и 18 граммов метадона, расфасованных на 150 разовых доз, – сообщили в областном УМВД.



Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области





Артём Ежаков





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