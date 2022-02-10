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16:26, 10 февраля 2022 года Орловский штаб по сдерживанию коронавируса утвердил ряд решений по сфере образования Они касаются очного и удалённого формата работы школ и учреждений дополнительного образования, а также каникул для первоклассников.





В Орловской области состоялось очередное заседание регионального оперативного штаба по COVID-19, на котором официально закрепили анонсированные ранее предложения. Так, с 14 февраля мэрии Орла рекомендовано продолжить обучение в школах с 14 февраля в очной форме. Все школы и учреждения СПО региона по-прежнему обязаны вводить удаленное обучение в случае превышения количества заболевших учеников свыше 20% как в самом заведении, так и в группах или в классах.



Также в привычный формат работы с 14 февраля вернутся учреждения допобразования. Но «правило» двадцати процентов работает и здесь.



И наконец, все первоклассники Орловской области с 14 по 20 февраля уходят на каникулы.





Артём Ежаков





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