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16:33, 10 февраля 2022 года На просьбу помочь медикам откликаются сотни орловцев Съёмочная группа ГТРК «Орёл» провела день в волонтёрском центре, принимала звонки и помогала с доставкой продуктов и лекарств жителям, которые находятся на изоляции. Мы познакомились с теми, для кого «Мы вместе» - это не хештег для соцсетей, а девиз непростой жизни в период пандемии.





Волонтёры проекта «Мы вместе» стали будущие воспитатели и учителя. Студентки Мезенского педагогического колледжа понимают: без их помощи не обойтись. Девушки прошли обучение и по четыре часа в день принимают звонки от заболевших орловцев.



Анна Тихомирова, начальник управления молодёжной политики Орловской области: «Главная задача колл-центра это разгрузить одно из самых востребованных направлений - когда люди звонят на 122, им предлагают переключиться на для вызова врача или оформления дистанционного больничного. На сегодня это самая востребованная заявка на линии 122. И именно эту заявку переводят на наших операторов, если операторы основной линии заняты».

С работой колл-центра ознакомилась Ольга Пилипенко. Депутат Госдумы сама попробовала дозвониться по номеру горячей линии. Убедилась: операторы отвечают быстро - в течение минуты.



Ольга Пилипенко, депутат Государственной Думы ФС РФ от фракции «Единая Россия»: «У нас работают сегодня более 90 волонтёров по городу Орлу. Они обеспечивают доставку лекарств людям, которые лечатся амбулаторно. Волонтёры получают лекарства, доставляют нашим жителям, затем отчитываются перед поликлиникой. Такая работа будет продолжаться и в выходные дни».

Без праздников и выходных помощниками трудятся и студенты автодорожного техникума - они развозят лекарства всем, кто находится на ковидной изоляции. В день отрабатывают 20-30 заявок.



Пандемия - испытание для человечества, но она доказала: в нашей стране миллионы людей с добрым сердцем. Может быть, и вы способны стать чьим-то помощником в это непростое время.





Юлия Сабельникова





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