В Орловской области рассмотрят дело о нападении на полицейских

|
|
|Главная » Новости
17:00, 10 февраля 2022 года
В Орловской области рассмотрят дело о нападении на полицейскихВ преступлении обвиняется ранее судимая женщина.
В Знаменском районе завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимой женщины, обвиняемой в нападении на полицейских. Она заработала себе статью, когда причинила телесные повреждения одному из стражей порядка, а затем сорвала погон на служебной куртке другого.
Преступлению предшествовал конфликт, который разгорелся между орловчанкой и ее знакомой, когда компания выпивала. Правоохранители прибыли как раз по поводу ссоры. Обвиняемая полностью признала вину, – заявили в областном СУ СК.
Артём Ежаков