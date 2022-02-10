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17:00, 10 февраля 2022 года В Орловской области рассмотрят дело о нападении на полицейских В преступлении обвиняется ранее судимая женщина.





В Знаменском районе завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимой женщины, обвиняемой в нападении на полицейских. Она заработала себе статью, когда причинила телесные повреждения одному из стражей порядка, а затем сорвала погон на служебной куртке другого.



Преступлению предшествовал конфликт, который разгорелся между орловчанкой и ее знакомой, когда компания выпивала. Правоохранители прибыли как раз по поводу ссоры. Обвиняемая полностью признала вину, – заявили в областном СУ СК.





Артём Ежаков





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