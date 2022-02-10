Главная » Новости



17:05, 10 февраля 2022 года В Орловской области ввели послабления для проведения культурных мероприятий Профильным учреждениям снова можно заполнять половину зала и проводить события на открытом воздухе.





В Орловской области учреждениям культуры снова разрешено проводить мероприятия с учетом заполнения не более половины зрительного зала, а также организовывать события на открытом воздухе.



Посетители культурных мероприятий по-прежнему должны соблюдать противоэпидемические требования. Также обязательно наличие у совершеннолетних участников сертификата или QR-кода о вакцинации, либо справки или QR-кода о перенесённом COVID-19, либо справки о противопоказаниях к прививке, либо отрицательного теста.





Артём Ежаков





Новости СМИ2