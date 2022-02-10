В Орловской области ввели послабления для проведения культурных мероприятий

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17:05, 10 февраля 2022 года
В Орловской области ввели послабления для проведения культурных мероприятийПрофильным учреждениям снова можно заполнять половину зала и проводить события на открытом воздухе.
В Орловской области учреждениям культуры снова разрешено проводить мероприятия с учетом заполнения не более половины зрительного зала, а также организовывать события на открытом воздухе.
Посетители культурных мероприятий по-прежнему должны соблюдать противоэпидемические требования. Также обязательно наличие у совершеннолетних участников сертификата или QR-кода о вакцинации, либо справки или QR-кода о перенесённом COVID-19, либо справки о противопоказаниях к прививке, либо отрицательного теста.
Артём Ежаков