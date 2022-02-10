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17:32, 10 февраля 2022 года В Орловской области вырос уровень госпитализации пациентов с коронавирусом В областных больницах увеличивают коечный фонд. Какова ситуация в стационарах, узнала корреспондент ГТРК «Орёл» Елена Литинская.





В главном ковидном госпитале - больнице им. Семашко - долгое время ситуация в красной зоне оставалась стабильной. Как правило, на лечении находились 500 пациентов. За последние дни эта цифра увеличилась до 650. Мало того, по приказу департамента здравоохранения инфекционные отделения расширятся до 700 коек.



Игорь Дробязгин, главный врач больницы им. Семашко: «Несмотря на то, что, как говорят, «омикрон» - лёгкое заболевание, у нас сосредоточены крайне тяжелые больные, с большими поражениями лёгких, запущенные больные».

В других орловских ковидных стационарах ситуация похожая. В больнице им. Боткина из 300 коек занято 287. В противотуберкулезном диспансере количество мест расширили до 90, и всё равно свободно только три. Похожая ситуация и в районных больницах. В Плещеевской ЦРБ не занято пять коек.



Александр Лежепеков, заместитель главного врача Плещеевской ЦРБ по медицинской части: «У больных, у которых ковид вызван штаммом «омикрон», заболевание течёт несколько быстрее, более легко, и на стационарном этапе достаточно семи дней, чтобы вылечить данного больного. «Дельта» - чаще всего средней тяжести, тяжело, и койкодень увеличивается до 14-21 дня».

По статистике «омикрон», действительно, протекает легче «дельты» - всего 3% пневмоний против 20%. Однако его распространенность столь велика, что это не может не сказаться на количестве тяжелых пациентов, считают в Роспотребнадзоре.



Екатерина Яшкина, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области:«Конечно, группам риска необходимо помнить, что у них заболевание протекает достаточно тяжело. Это лица старших возрастных групп и лица с хроническими заболеваниями - именно среди этого контингента мы наблюдаем течение заболевания чаще всего в виде пневмонии».

С конца января значительно увеличилось количество больных и в детском инфекционном отделении. Это и подтвержденные случаи, и выявляемые в процессе госпитализации. На сегодня это 45 пациентов.



Иван Симаков, заместитель главного врача НКМЦ им.Круглой по инфекционной работе: «В основном это поражение верхних дыхательных путей, очень часто встречается ларингит, как правило, с лёгким стенозом гортани или без него. Осиплость голоса, сухой кашель, слабость, небольшие симптомы недомогания».

Утешает в этой ситуации то, что очень тяжёлых пациентов все-таки меньше, чем в предыдущие волны ковида, а на ИВЛ - единицы.





Елена Литинская





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