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18:56, 10 февраля 2022 года Орловщина начал готовиться к весне Сегодня в областном центре прошел смотр аварийных и спасательных бригад.





Орловщина готовится к возможному половодью. Сегодня в Орле, на территории «Спецавтобазы» прошёл смотр аварийных и спасательных бригад. В регионе в зону затопления могут попасть 32 населённых пункта,

21 низководный мост, 77 объектов инфраструктуры, а также 17 социально-значимых объектов. Уже разработаны объездные маршруты, техника находится в рабочем состоянии.



Специалисты считают, что без половодья не обойдётся.



Александр Костин, начальник управления по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Орловской области: «Запасы воды в снеге превышают средние многолетние значения, также наблюдается промерзание грунта около средних многолетних значений. Мы ожидаем подъём воды».





Юлия Опанасюк





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