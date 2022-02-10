четверг 10.02.2022 19:54:24 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

18:56, 10 февраля 2022 года

Орловщина начал готовиться к весне

Сегодня в областном центре прошел смотр аварийных и спасательных бригад.


Орловщина готовится к возможному половодью. Сегодня в Орле, на территории «Спецавтобазы» прошёл смотр аварийных и спасательных бригад. В регионе в зону затопления могут попасть 32 населённых пункта,
21 низководный мост, 77 объектов инфраструктуры, а также 17 социально-значимых объектов. Уже разработаны объездные маршруты, техника находится в рабочем состоянии.

Специалисты считают, что без половодья не обойдётся.

Александр Костин, начальник управления по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Орловской области: «Запасы воды в снеге превышают средние многолетние значения, также наблюдается промерзание грунта около средних многолетних значений. Мы ожидаем подъём воды».



Юлия Опанасюк


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.