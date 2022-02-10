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19:42, 10 февраля 2022 года Викторию Храмцеву мечта о пасторали привела к серьёзному аграрному предприятию Многодетная семья хотела обеспечить козьим молоком себя, а в результате получилось фермерское хозяйство. 700 голов в стаде, и это не предел. Есть и желание расширяться, есть и рынок сбыта. Корреспондент ГТРК «Орёл» Анна Вайсергисер познакомилась с хозяевами козьей фермы из Мценского района.





Не фермер, а воспитательница - так про себя говорит Виктория Храмцева, хозяйка козьего стада из Мценского района. Своих подопечных узнаёт по мордочкам, многие из них отзываются на клички.



Зимой все козы находятся под крышей загона. В тёплое время отправляются на выгул в чистое поле. Там стадо пасётся с апреля по ноябрь. Качество молока в этот период значительно лучше, как и надои.



Виктория Храмцева из столицы в деревню перебралась 10 лет назад. Луга Орловщины выбрала для исполнения своей мечты - разведения коз.



Виктория Храмцева, фермер: «Нужны были красивые места, чтобы не было производств, чистота, река большая. Так случилось, что нашли здесь хорошие земли и осели».

Но сначала Викторией двигало одно - поить домашним молоком своих пятерых детей. Загородная идиллия переросла в перспективную ферму. Постепенно стадо из десятка дойных коз увеличилось до семисот, и полезного молока теперь хватает на всю Московскую область. Проблем со сбытом, говорит фермер, нет, а вот молока - не хватает. Поэтому решили расширяться.



Александр Кожедуб, фермер: «Планируем развиваться по программе субсидирования грантов «Агропрогресс». Своё участие - 10 миллионов, «Агропрогресс» - 30 миллионов и заёмные - привлечение по льготному субсидированию».

За 200 миллионов сделают реконструкцию. На уже имеющейся базе появятся и новые площадки, что позволит довести стадо до полутора тысяч коз.



Александр Кожедуб, фермер: «Будет создано порядка 25 рабочих мест, налоговые отчисления в год - когда предприятие выйдет на полную мощность - будут составлять где-то 17 миллионов».

Накануне козью ферму посетил губернатор Орловской области Андрей Клычков.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Приятно, что сейчас звучит от наших сельхозтоваропроизводителей такого необычного направления для Орловщины, предложение о необходимости кооперации. Я абсолютно убежден, что именно в кооперации всей нашей областной сельхозструктуры будет успех».

Для переработки орловского козьего молока планируют использовать мощность Особой экономической зоны.





Анна Вайсергисер





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