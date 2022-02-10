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21:20, 10 февраля 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Школьников - за парты, культуру - в массы. Регштаб принял решения по смягчению антиковидных ограничений.



- Хотели накормить семью, а создали фермерское хозяйство в 700 коз. И это не предел.



- Сегодня на Олимпиаде начались стартовые заезды по скелетону. В составе сборной наша землячка - Алина Тарарыченкова.





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