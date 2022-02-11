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Главная » Новости

9:45, 11 февраля 2022 года

Услуги налоговой службы доступны в МФЦ Орловской области

Обращаться можно в любое отделение МФЦ, независимо от регистрации.


Теперь орловцам по принципу одного окна доступны 22 вида услуг Федеральной налоговой службы. Среди них:


1. Прием заявления физического лица о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц.
2. Прием от налогоплательщиков, являющихся физическими лицами, налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) на бумажном носителе.
3. Приём заявления физического лица о постановке на учет в налоговом органе и выдача (повторная выдача) физическому лицу свидетельства о постановке на учет.
4. Прием заявления о доступе к личному кабинету для физических лиц.
5. Информирование налогоплательщиков – физических лиц о наличии/отсутствии задолженности по налоговым платежам и выдаче платежных документов.

Услуги ФНС России оказываются по принципу экстерриториальности, поэтому гражданин может обратиться в любой МФЦ независимо от территориальной принадлежности и места прописки. При этом можно получить сразу несколько услуг.

Помимо этого услуги ФНС России можно получить, воспользовавшись сервисами на официальном сайте ФНС России www.nalog.gov.ru.


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