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8:48, 11 февраля 2022 года Под Болховом капитально отремонтируют ФАП Фельдшерско-акушерский пункт обновят в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» профильной государственной программы.





В Болховском районе капитально отремонтируют Хуторской ФАП, – заявили в региональном правительстве. Нужные документы уже подготовлены. В медучреждении планируется заменить инженерные сети, установить новые окна и двери. Также будет подведено газовое отопление, отремонтирована крыша. Работы обойдутся в 1,8 млн рублей.





Артём Ежаков





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