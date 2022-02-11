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7:49, 11 февраля 2022 года Орловские спортсмены завоевали свыше сотни медалей на Чемпионате и Первенстве ЦФО по ушу В их копилке – 43 золотые наград, 40 - серебряных и 22 - бронзовые.





Орловские спортсмены завоевали 43 золотые, 40 серебряных и 22 бронзовые награды на Чемпионате и первенстве ЦФО по ушу, – сообщает региональный информационный портал. Чемпионами ЦФО стали 23 орловца.



Наиболее ярко проявили себя: Кира Мохова, пять золотых медалей; Кристина Озерова, четыре победы из четырех возможных; Анна Илюшечкина и Ульяна Григорьева – по три золота; Илья Селихов, Дмитрий Жидков, Елизавета Ставцева, Наталья Кулешова – по две награды высшего достоинства.



Все победители вошли в состав сборной ЦФО для участия в чемпионате и первенстве России. Состязания состоятся в марте в Москве.



Фото с сайт правительства Орловской области





Артём Ежаков





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