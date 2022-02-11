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6:51, 11 февраля 2022 года В Дмитровском районе благоустроят три территории Ремонт запланирован на двух общественных и одном дворовом участке.





В Дмитровском районе в этом году благоустроят три территории – два общественных участка (по ул. Комсомольской и ул. Советской, 61 «б») и один дворовый (по ул. Красная, 105 «А», 105 «Б»). Все контракты уже заключены. На них потратят 3,8 млн рублей. Срок начала работ – 10 мая.





Артём Ежаков





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