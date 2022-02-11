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10:37, 11 февраля 2022 года Орловский департамент здравоохранения открыл чат в Telegram Бот принимает вопросы и жалобы.





Департамент здравоохранения Орловской области при участии с ЦУР запустили чат-бот в мессенджере Telegram (zdravorelbot). В нем можно узнать алгоритм действий при первых признаках болезни, как оформить электронный больничный и так далее. Также здесь можно напрямую отправить вопрос или жалобу в региональный Департамент здравоохранения.





Артём Ежаков





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