Строительство детского сада на ул. Ливенской в Орле подорожало

Стоимость увеличилась почти на 29 миллионов рублей.

В Орле продолжается работа по возведению детского сада на ул. Ливенской в Железнодорожном районе Орла. Учреждение будет рассчитано на 105 малышей. На этапе инженерных изысканий в декабре позапрошлого года возник ряд дополнительных сложностей, потребовавших изменений в проектных и сметных документов, поэтому их оформление затянулось.



Все это отразилось как на стоимости, так и на времени исполнения контракта. Возведение подорожало почти на 29 миллионов рублей до отметки в 170 миллионов. Сдать объект подрядчик планирует осенью этого года.



Детсад строит фирма «Авилон», уже сдавшая в строй три детских сада: № 96, № 97 и № 98.



Фото пресс-службы мэрии Орла