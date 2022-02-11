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11:17, 11 февраля 2022 года

Строительство детского сада на ул. Ливенской в Орле подорожало

Стоимость увеличилась почти на 29 миллионов рублей.


В Орле продолжается работа по возведению детского сада на ул. Ливенской в Железнодорожном районе Орла. Учреждение будет рассчитано на 105 малышей. На этапе инженерных изысканий в декабре позапрошлого года возник ряд дополнительных сложностей, потребовавших изменений в проектных и сметных документов, поэтому их оформление затянулось.
 
Все это отразилось как на стоимости, так и на времени исполнения контракта. Возведение подорожало почти на 29 миллионов рублей до отметки в 170 миллионов. Сдать объект подрядчик планирует осенью этого года.
 
Детсад строит фирма «Авилон», уже сдавшая в строй три детских сада: № 96, № 97 и № 98.
 
Фото пресс-службы мэрии Орла



Артём Ежаков


 
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