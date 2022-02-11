Сборная России по хоккею одержала вторую победу на Олимпиаде в Пекине

В составе команды – орловец Александр Никишин.

Сегодня сборная России по хоккею победила датчан. Встреча завершилась со счётом 2:0. В первой пятёрке на лёд выходил наш земляк Александр Никишин.

Российские хоккеисты могут записать себе в актив второй подряд «сухой» матч.

