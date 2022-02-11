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10:47, 11 февраля 2022 года

Сборная России по хоккею одержала вторую победу на Олимпиаде в Пекине

В составе команды – орловец Александр Никишин.


Сегодня сборная России по хоккею победила датчан. Встреча завершилась со счётом 2:0. В первой пятёрке на лёд выходил наш земляк Александр Никишин.
Российские хоккеисты могут записать себе в актив второй подряд «сухой» матч. 
 
Следующий матч Олимпийская сборная России по хоккею проведёт уже завтра, 12 февраля, против команды Чехии. Игра будет транслироваться на телеканале «Россия 1» и платформе Smotrim.ru. Время начала трансляции – 16:00.



Артём Ежаков


 
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