В Железнодорожном районе Орла на несколько часов отключат водоснабжение

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11:55, 11 февраля 2022 года
В Железнодорожном районе Орла на несколько часов отключат водоснабжениеНеудобства продлятся с 14:00 до 17:00.
11 февраля несколько домов в Железнодорожном районе Орла с 14:00 до 17:00 отключат от холодного и горячего водоснабжения. Причина - проведение ремонтных работ. Неудобства затронут:
• ул. Советская, д. 15, 17, 19, 25;
• ул. Покровская, д. 20, 28, 32;
• Набережная Дубровинского, д. 76, 86, 88, 90;
• ул. Степана Разина, д. 8 (Театр кукол).
Артём Ежаков