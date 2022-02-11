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11:55, 11 февраля 2022 года В Железнодорожном районе Орла на несколько часов отключат водоснабжение Неудобства продлятся с 14:00 до 17:00.





11 февраля несколько домов в Железнодорожном районе Орла с 14:00 до 17:00 отключат от холодного и горячего водоснабжения. Причина - проведение ремонтных работ. Неудобства затронут:

• ул. Советская, д. 15, 17, 19, 25; • ул. Покровская, д. 20, 28, 32; • Набережная Дубровинского, д. 76, 86, 88, 90; • ул. Степана Разина, д. 8 (Театр кукол).





Артём Ежаков





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