Под Орлом в пожаре погиб молодой мужчина

Жилой дом в деревне Кофаново загорелся накануне утром.

В результате пожара в жилом доме в деревне Кофаново Орловского района погиб 34-летний мужчина. ЧП произошло накануне утром. На момент прибытия спасателей здание уже горело открытым пламенем. Стихия полностью уничтожила строение. От огня спасены соседний жилой дом и баня. Причины пожара устанавливаются. По факту гибели мужчины СК проводит доследственную проверку.



За прошедшие сутки ПСЧ выезжали на вызовы 6 раз, из них дважды – на тушение пожаров.



Фото пресс-службы СУ СК России по Орловской области