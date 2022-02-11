Под Орлом в пожаре погиб молодой мужчина

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11:32, 11 февраля 2022 года
Под Орлом в пожаре погиб молодой мужчинаЖилой дом в деревне Кофаново загорелся накануне утром.
В результате пожара в жилом доме в деревне Кофаново Орловского района погиб 34-летний мужчина. ЧП произошло накануне утром. На момент прибытия спасателей здание уже горело открытым пламенем. Стихия полностью уничтожила строение. От огня спасены соседний жилой дом и баня. Причины пожара устанавливаются. По факту гибели мужчины СК проводит доследственную проверку.
За прошедшие сутки ПСЧ выезжали на вызовы 6 раз, из них дважды – на тушение пожаров.
Фото пресс-службы СУ СК России по Орловской области
Артём Ежаков