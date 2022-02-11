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11:45, 11 февраля 2022 года

Президенту РФ предстоит утвердить перевод орловского прокурора Владислава Малкина во Владимирскую область

Все перестановки глав надзорных ведомств были одобрены в Совете Федерации.


Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направит письмо президенту РФ Владимиру Путину с результатами консультаций по кандидатурам для назначения на должности прокуроров субъектов и прокуроров специализированных прокуратур. В их числе пока ещё нынешний прокурор Орловской области Владислав Малкин, которого переводят во Владимирскую область. Ему на смену приходит его нынешний первый заместитель Алексей Тимошин. Все предложенные кандидатуры были поддержаны Советом Федерации. Официальное утверждение – за президентом.


Артём Ежаков


 
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