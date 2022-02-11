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12:07, 11 февраля 2022 года 842 жителя Орловской области накануне заболели COVID-19 В больницы госпитализировано 170 человек. Трое скончались.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 11 февраля, за последние сутки в Орловской области выявлено 842 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 87 256). Госпитализировано 170 человек.



Накануне выписано 319 жителей региона (всего – 72 007). Умерли трое. С начала пандемии в области скончалось 1 669 человек.





Артём Ежаков





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