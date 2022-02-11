Участники чемпионата профмастерства продемонстрировали навыки в сфере компьютерных технологий и флористике

В Орловской области проходит региональный этап чемпионата WorldSkills Russia. Конкурсные площадки посетила корреспондент ГТРК «Орёл» Татьяна Тимохина.

В Орле соревнуются молодые профессионалы. На факультете СПО ОГУ имени Тургенева организовано сразу четыре площадки, где участники регионального чемпионата WorldSkills демонстрируют знания и навыки в области компьютерных технологий. В рамках чемпионата также проходят круглые столы с реальными работодателями и лучших специалистов замечают еще во время учебы.

Андрей Корнеев, декан факультета СПО ОГУ им И. С. Тургенева: «Выпускник нашего факультета Егор Соболев выиграл на чемпионате по методике WorldSkills. Самое высокое достижение это серебро на чемпионате Европы - EuroSkills. Это выпускник, которым мы гордимся, и он был трудоустроен в госкорпорации «Росатом» ещё будучи студентом 4 курса нашего факультета».

На факультете среднего профессионального образования ОГАУ второй год действует площадка ландшафтного дизайна. В этом году флористы должны создать подвесную конструкцию с использованием цветов, стеклянных бутылок и ткани.

Требования - высокие, за каждый просчёт - снимаются баллы. Это проверка полученных знаний и навыков на практике.

Ирина Гончарова, проректор факультета СПО ОГАУ им. Парахина: «WorldSkills это первый шажок в мир профессионализма, в сферу деятельности, которая в рамках непрерывного образования приводит наших выпускников к их профессиональному успеху».

Кстати, согласно приказу Минпросвещения, с 1 сентября 2022 года победа и призёрство в чемпионатах WorldSkills будет приравниваться к оценке «отлично» по демонстрационному экзамену по специальности во время Государственной итоговой аттестация в учреждениях СПО.

Всего в региональном чемпионате принимают участие 190 студентов, 90 школьников и 25 профессионалов в возрасте старше 50 лет.