пятница 11.02.2022 13:04:16 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

12:20, 11 февраля 2022 года

Участники чемпионата профмастерства продемонстрировали навыки в сфере компьютерных технологий и флористике

В Орловской области проходит региональный этап чемпионата WorldSkills Russia. Конкурсные площадки посетила корреспондент ГТРК «Орёл» Татьяна Тимохина.


В Орле соревнуются молодые профессионалы. На факультете СПО ОГУ имени Тургенева организовано сразу четыре площадки, где участники регионального чемпионата WorldSkills демонстрируют знания и навыки в области компьютерных технологий. В рамках чемпионата также проходят круглые столы с реальными работодателями и лучших специалистов замечают еще во время учебы. 
 
Андрей Корнеев, декан факультета СПО ОГУ им И. С. Тургенева: «Выпускник нашего факультета Егор Соболев выиграл на чемпионате по методике WorldSkills. Самое высокое достижение это серебро на чемпионате Европы - EuroSkills. Это выпускник, которым мы гордимся, и он был трудоустроен в госкорпорации «Росатом» ещё будучи студентом 4 курса нашего факультета».
 
На факультете среднего профессионального образования ОГАУ второй год действует площадка ландшафтного дизайна. В этом году флористы должны создать подвесную конструкцию с использованием цветов, стеклянных бутылок и ткани.
 
Требования - высокие, за каждый просчёт - снимаются баллы. Это проверка полученных знаний и навыков на практике. 
 
Ирина Гончарова, проректор факультета СПО ОГАУ им. Парахина: «WorldSkills это первый шажок в мир профессионализма, в сферу деятельности, которая в рамках непрерывного образования приводит наших выпускников к их профессиональному успеху».
 
Кстати, согласно приказу Минпросвещения, с 1 сентября 2022 года победа и призёрство в чемпионатах WorldSkills будет приравниваться к оценке «отлично» по демонстрационному экзамену по специальности во время Государственной итоговой аттестация в учреждениях СПО.
 
Всего в региональном чемпионате принимают участие 190 студентов, 90 школьников и 25 профессионалов в возрасте старше 50 лет.



Татьяна Тимохина


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.