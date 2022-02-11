В Орле открылась выставка работ Александры Сокольской «Мой остров…»

Экспозиция работает в Орловском краеведческом музее.

В Орловском краеведческом музее открылась выставка преподавателя детской школы искусств и ремесел Александры Сокольской. Выставка - камерная, но многое может рассказать об авторе и её отношении к жизни. В Орловском краеведческом музее открылась выставка преподавателя детской школы искусств и ремесел Александры Сокольской. Выставка - камерная, но многое может рассказать об авторе и её отношении к жизни.

Зрители смогут увидеть работы, которые создавались художницей в путешествиях по Карелии, на остров Кижи и по тургеневским местам Орловщины. И не случайно выставка называется «Мой остров…».

Александра Сокольская, художник: «У каждого человека, я думаю, есть свой остров, куда он уходит и наслаждается жизнью. И хочется, чтобы люди посмотрели и порадовались вместе со мной».

Художница прекрасно владеет карандашом, но особенно привлекают взгляд её натюрморты и пейзажи, выполненные в технике многослойной акварели.

Сокольская принимала участие в мастер-классах известного российского акварелиста Сергея Андрияки, и эта техника ей очень близка. Некоторые из работ настолько реалистичны, что издалека они кажутся фотографиями. Картины Сокольской сегодня находятся во многих музеях и галереях страны.