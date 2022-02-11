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12:37, 11 февраля 2022 года

В Орле открылась выставка работ Александры Сокольской «Мой остров…»

Экспозиция работает в Орловском краеведческом музее.


В Орловском краеведческом музее открылась выставка преподавателя детской школы искусств и ремесел Александры Сокольской. Выставка - камерная, но многое может рассказать об авторе и её отношении к жизни. 
 
Зрители смогут увидеть работы, которые создавались художницей в путешествиях по Карелии, на остров Кижи и по тургеневским местам Орловщины. И не случайно выставка называется «Мой остров…».
 
Александра Сокольская, художник: «У каждого человека, я думаю, есть свой остров, куда он уходит и наслаждается жизнью. И хочется, чтобы люди посмотрели и порадовались вместе со мной».
 
Художница прекрасно владеет карандашом, но особенно привлекают взгляд её натюрморты и пейзажи, выполненные в технике многослойной акварели. 
 
Сокольская принимала участие в мастер-классах известного российского акварелиста Сергея Андрияки, и эта техника ей очень близка. Некоторые из работ настолько реалистичны, что издалека они кажутся фотографиями. Картины Сокольской сегодня находятся во многих музеях и галереях страны.



Эва Стасюлевич


 
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