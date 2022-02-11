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12:50, 11 февраля 2022 года Тургеневский дуб – в тройке лидеров Продолжается голосование на международном конкурсе «Европейское дерево года-2022». Сейчас Тургеневский дуб, который представляет всю Россию, - в тройке лидеров. О процедуре голосования, о тех, кто уже поддержал нашего земляка, в интервью корреспонденту ГТРК «Орёл» Эве Стасюлевич рассказал директор Государственного музея-заповедника И.С.Тургенева «Спасское-Лутовиново» Сергей Ступин.





Сейчас проходит голосование за лучшее дерево года. В конкурсе принимает участие и наш Тургеневский дуб. На каком мы месте? - Мы сейчас на третьем месте, но мы потихоньку сокращаем разрыв с Испанией, они вторые. На первом месте пока Польша - более 23 тысяч голосов, но у нас, правда, есть вопросы, потому что буквально в первую ночь голосования польское древо набрало более восьми тысяч голосов, что у нас вызывает удивление, и у нас еще будут вопросы к организаторам конкурса. То есть, это всё проверяется? - Да, проверяется. Помните конкурс «Российское дерево года», мы тогда боролись с брянским ясенем, и у них тогда было срезано более трёх тысяч голосов. Многие, кто внимательно относится к событиям в Спасском, уже проголосовали. Но некоторые говорили, что сталкивались с определенными сложностями - оно двухэтапное. Расскажите об этом подробнее, чтобы было можно с уверенностью отдать свой голос. - Да, голосование сложное, и возникает ощущение, что это не конкурс симпатий и предпочтений, а конкурс компьютерной грамотности. Нужно зайти на сайт, выбрать не только Тургеневский дуб, но и второе дерево, причём, то, которое не составляет конкуренцию Тургеневскому дубу, затем указать, что ты не робот, согласиться с условиями, написать в определённом поле адрес своей электронной почты, получить подтверждение, нажать кнопку, и только после этого ваш голос будет принят. Бывает, что сообщение, присланное по электронной почте, может попасть в спам. Возникают временные задержки - подтверждение может прийти через час или через два, поэтому прошу всех, кто поддерживает Тургеневский дуб, обратить на это внимание. Кстати. еще появляется окошко с предложением пожертвовать деньги - от пяти до тридцати евро. Его можно игнорировать, это не является обязательным условием голосования. Я прошу всех внимательно отнестись к этим условиям и поддержать Тургеневский дуб. Я думаю, что мы как земляки обязаны это сделать, хотя мнения в интернете разделились. Многие спрашивают, зачем голосовать за дерево, которого уже нет. - Во-первых, история дерева будет продолжаться. Мы посадим новое дерево, мемориализуем старое. И вы голосуете не за дуб, а за память, за Спасское-Лутовиново, за Орловскую область, вы голосуете за Россию. Несмотря на все сложности, к процедуре голосования к проекту присоединились известные люди. Кто они? Кто нас поддерживает? - С просьбой поддержать наш Тургеневский дуб уже выступили наши земляки - народный артист России Валерий Баринов, Герой России, лётчик-космонавт Александр Мисуркин, актёр Юрий Батурин и ещё много известных людей. Если мы войдём в тройку призёров или победим в этом проекте, что это будет значить для Спасского-Лутовинова? - Наша задача - популяризировать имя Ивана Сергеевича Тургенева, его творчество и ту великую гуманистическую миссию, которую он нёс. И сам конкурс это, безусловно, популяризация Спасского-Лутовинова. Сколько ещё есть времени, чтобы успеть проголосовать за Тургеневский дуб? голосуйте, у нас есть большие шансы победить. - Голосование будет проходить до 28 февраля. Поэтому -, у нас есть большие шансы победить.





Эва Стасюлевич





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