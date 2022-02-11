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13:28, 11 февраля 2022 года

Алина Тарарыченкова прокомментировала свои первые старты на Олимпиаде

Сегодня уроженка Орла приняла участие в двух предварительных заездах.


Сегодня на Олимпиаде в Пекине стартовали соревнования по скелетону среди женщин. В составе сборной России - уроженка Орла Алина Тарарыченкова. Сегодня состоялись 1 и 2 заезды. По итогам первой попытки Алина Тарарыченкова стала 16-й, во втором заезде наша спортсменка стала 15-й. В интервью «Матч ТВ» девушка отметила, что возможными причинами плохих результатов стал небольшой вес.
«На старте всё было нормально, ближе к середине трассы уже скорости не было. Скорее всего, это из-за веса. Трасса достаточно длинная, чтобы ехать хорошо, нужно весить побольше. Мы с российскими девочками не отличаемся большим весом», - цитирует Алину Тарарыченкову сайт федерального канала. 
 
Обладатели олимпийских медалей станут известны завтра.

Фото: Instagram Алины Тарарыченковой



Анастасия Дорохова


 
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