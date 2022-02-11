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14:25, 11 февраля 2022 года В Орле очередной молодой человек попался на распространении наркотиков Парня подозревают в сбыте мефедрона.





В Заводском районе Орла благодаря оперативным данным задержан молодой человек 1999 года рождения с пятью свертками с мефедроном. Масса изъятого наркотика составила 2,41 грамма. «Зелье» предназначалось для сбыта покупателям. Ранее задержанный успел разложить по тайникам 13 разовых доз аналогичного вещества. Подозреваемый отправлен в СИЗО. Ведется следствие, – сообщили в областном УМВД.



Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области





Артём Ежаков





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