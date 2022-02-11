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14:30, 11 февраля 2022 года В Орле завершился Чемпионат России по армрестлингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата За награды боролись 160 спортсменов со всей страны.





В Орле прошёл Чемпионат России по армрестлингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Подобный турнир в нашем регионе проходит второй год подряд. За столом для армрестлинга встретились как спортсмены, имеющие первый разряд, так и опытнейшие мастера спорта международного класса. Призеры Чемпионата России получили шанс выступить на международных турнирах.





Анастасия Дорохова





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