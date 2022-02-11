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14:40, 11 февраля 2022 года 10 февраля – день памяти Алексея Сопина Орловские сотрудники МЧС начали свой рабочий день с минуты молчания.





10 февраля 2014 года стал последним днём для орловского спасателя Алексея Сопина. Тогда Алексей принимал участие в тушении пожара, возникшего в строящемся доме. Узнав, что внутри могут находиться люди, пожарный проник в горящее здание, но уже выйти обратно не смог - рухнула балка.



Во всех пожарно-спасательных подразделениях Орловской области в память о погибшем коллеге прошла минута молчания, а затем прозвучали сирены пожарных автомобилей. В Орле к памятнику орловским пожарным-спасателям возложили цветы.

Наталия Акулова, начальник пресс- центра ГУ МЧС России по Орловской области: «Ребята, которые служат сейчас в 3-й пожарно-спасательной части, даже новички, они знают о нём, знают подробно эту историю, потому что сохранили - как мемориал - его шкафчик, и там до сих пор висит его боёвка, форма. И также там работает его младший брат Иван Сопин, продолжает его дело».





Юлия Опанасюк





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