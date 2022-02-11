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14:34, 11 февраля 2022 года Орловские отряды СОБР и ОМОН получили собственные имена Их присвоили приказом главы Росгвардии РФ Виктора Золотова.





В Орловской области отрядам СОБР и ОМОН присвоили наименования «Орёл» и «Крепость». Приказ отдал глава Росгвардии РФ Виктор Золотов.

«Город Орёл был основан как крепость на южных границах государства, поэтому выбор наименований «Орёл» и «Крепость» обусловлен историей родного края и стремлением росгвардейцев обеспечить безопасность граждан и сохранить правопорядок в обществе», – отметил начальник тероргана Росгвардии Игорь Баранов.

Подразделения СОБР и ОМОН более двадцати лет выполняют наиболее сложные задачи по противодействию организованной преступности, пресечению терроризма и экстремизма. Большинство сотрудников отрядов награждено государственными и ведомственными наградами.





Артём Ежаков





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