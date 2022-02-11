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14:36, 11 февраля 2022 года Скончался бывший детский омбусмен Орловской области Владимир Поляков Об этом заявил нынешний региональный уполномоченный по правам несовершеннолетних Константин Домогатский.





11 февраля на 66-ом году жизни скончался бывший детский омбусмен Орловской области Владимир Поляков. Об этом заявил нынешний региональный уполномоченный по правам несовершеннолетних Константин Домогатский.



Поляков отработал детским омбудсменом максимально положенные 10 лет. За это время он внёс огромный вклад в становление и развитие института уполномоченного по правам ребёнка в Орловской области, создал в регионе новую структуру, которая в интересах соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних была призвана координировать деятельность органов государственной власти, местного самоуправления, правоохранительных органов и прочих формирований.



«Владимир Викторович был человеком с активной жизненной позицией, настоящим профессионалом, ответственным, принципиальным руководителем и душой всегда болел за интересы дела. Для многих он являлся примером, как мудрого, светлого, подлинно интеллигентного человека», – пишет Домогатский.





Артём Ежаков





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