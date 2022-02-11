|
|
|Главная » Новости
15:40, 11 февраля 2022 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».
- Симптомы - легче, но больных - не меньше. Елена Литинская заглянула в ковидные отделения орловских больниц.
- Совет Федерации сегодня согласовал переход главного прокурора Орловщины Владислава Малкина в другую область.
- Конкурс WorldSkills становится трудовым лифтом для молодых профессионалов.
- Художник-педагог Александра Сокольская приоткрыла для зрителей частичку своего мира. Выставка мастера открылась в Орловском краеведческом музее.
- Орловские парки ждёт преображение.
- В ход идут ложки, трещотки и даже котелки. Мы познакомились с ансамблем, в котором любят пошуметь.
Вести-Орёл