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15:40, 11 февраля 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Симптомы - легче, но больных - не меньше. Елена Литинская заглянула в ковидные отделения орловских больниц.



- Совет Федерации сегодня согласовал переход главного прокурора Орловщины Владислава Малкина в другую область.



- Конкурс WorldSkills становится трудовым лифтом для молодых профессионалов.



- Художник-педагог Александра Сокольская приоткрыла для зрителей частичку своего мира. Выставка мастера открылась в Орловском краеведческом музее.



- Орловские парки ждёт преображение.



- В ход идут ложки, трещотки и даже котелки. Мы познакомились с ансамблем, в котором любят пошуметь.



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