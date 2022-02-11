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16:20, 11 февраля 2022 года

В Орле определился подрядчик по ремонту Карачевского шоссе

Работы проведет компания «Газ Ресурс».


Фирма «Газ Ресурс» выполнит ремонт Карачевского шоссе от ул. Комсомольской до ул. Мостовой. Контракт обойдется в 170 миллионов рублей. В соглашение включены работы по благоустройству проезжей части, а также выпиловка аварийных деревьев, обустройство заездных карманов, установка новых остановочных павильонов, обновление пешеходной зоны, устройство велодорожек. Срок выполнения контракта – до 31 июля.
 
Участок автомобильной дороги будет отремонтирован с использованием метода холодной регенерации – добавят «подушку» из старого асфальта, щебня и битума под свежие слои дороги. Такая технология позволяет заменить разрушенный материал изношенной и дефектной дорожной «одежды» на новое покрытие без применения новых материалов. При должном уходе обновленная дорога прослужит 10 лет. Таким способом уже ремонтировали дорогу в переулке Маслозаводском, – напомнили в мэрии Орла



Артём Ежаков


 
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