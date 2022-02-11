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17:10, 11 февраля 2022 года Свыше 90% жителей Орловщины обеспечены качественной водой из систем централизованного снабжения Итоги работы в этом направлении обсудили на сегодняшнем заседании коллегии Роспотребнадзора.





93% жителей Орловской области обеспечены качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. В городе этот показатель на процент выше. Об этом заявил губернатор Андрей Клычков на сегодняшнем заседании коллегии Роспотребнадзора. В свою очередь глава управления Александр Румянцев подчеркнул, что 13,5% взятых проб не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям по санитарно-химическим показателям. По микробиологическим показателям забраковали 1,3% образцов. Патогенных микроорганизмов в воде не находили.





Артём Ежаков





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