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17:46, 11 февраля 2022 года В минувшем году в Орловской области снизились основные показатели аварийности Итоги подвели на пресс-конференции главы регионального УГИБДД Александра Коршунова.





В 2021 году в Орловской области снизились основные показатели аварийности: число ДТП снизилось на 12,2%, в них пострадало на 11% (всего 886 травмированных) меньше людей, чем в 2020-м, а показатель смертности стал меньше на 38% (70 смертей).



С участием несовершеннолетних произошло 69 аварий, что на 30% меньше показателя позапрошлого года. 74 ребенка пострадали, один погиб. За январь текущего года участниками ДТП стали 6 детей, пятеро были в них пассажирами.



ДТП, спровоцированных пьяными водителями, в 2021-м было зарегистрировано на треть меньше, однако они забрали жизни 11 человек. Пешеходы становились виновниками аварий 66 раз. 231 ДТП произошло из-за плохих дорожных условий, их жертвами стали 17 человек.



За весь год в области ПДД было зарегистрировано свыше 729 тыс. нарушений. Более 2,2 тыс. из них касались управления машинами под градусом. 277 водителей сели за руль пьяными повторно.





Артём Ежаков





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