пятница 11.02.2022 20:23:33 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

17:46, 11 февраля 2022 года

В минувшем году в Орловской области снизились основные показатели аварийности

Итоги подвели на пресс-конференции главы регионального УГИБДД Александра Коршунова.


В 2021 году в Орловской области снизились основные показатели аварийности: число ДТП снизилось на 12,2%, в них пострадало на 11% (всего 886 травмированных) меньше людей, чем в 2020-м, а показатель смертности стал меньше на 38% (70 смертей).

С участием несовершеннолетних произошло 69 аварий, что на 30% меньше показателя позапрошлого года. 74 ребенка пострадали, один погиб. За январь текущего года участниками ДТП стали 6 детей, пятеро были в них пассажирами.

ДТП, спровоцированных пьяными водителями, в 2021-м было зарегистрировано на треть меньше, однако они забрали жизни 11 человек. Пешеходы становились виновниками аварий 66 раз. 231 ДТП произошло из-за плохих дорожных условий, их жертвами стали 17 человек.

За весь год в области ПДД было зарегистрировано свыше 729 тыс. нарушений. Более 2,2 тыс. из них касались управления машинами под градусом. 277 водителей сели за руль пьяными повторно.


Артём Ежаков


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.