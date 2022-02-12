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11:15, 12 февраля 2022 года
Январская инфляция в Орловской области составила 1,1%Годовой прирост составил 9,5%.
В январе этого года инфляция на потребительском рынке Орловской области составила 1,1%. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года цены на товары и услуги выросли в среднем на 9,5%.
В категории продовольственных товаров подорожание составило 1,15% и 10,9% соответственно, непродовольственных – 0,87% и 10,2%. Услуги стали обходиться дороже на 1,4% и 5,9%.
Также Орёлстат представил динамику стоимости социально значимых продовольственных товаров. Как видно из инфографики, наиболее выросли в стоимости белокочанная капуста, репчатый лук, морковь, яблоки и мороженая неразделанная рыба. Из наиболее подешевевших – картофель, черный байховый чай, куриные яйца.
Артём Ежаков