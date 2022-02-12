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10:18, 12 февраля 2022 года

С 21 февраля в России начнут выдавать QR-коды по уровню антител

В Орловской области с декабря работает местная система, однако для получения такого сертификата уровень антител должен быть от 500 и выше. С 21 февраля будет достаточно любого показателя.


С 21 февраля по всей России запустится система выдачи QR-кодов по уровню антител. Она будет действовать по всей стране.

Для получения QR-кода размер титра антител значения не имеет – важен сам факт их наличия. Действовать такой сертификат будет в течение трёх месяцев. Предъявить его можно в любой точке страны. QR-код придёт на Госуслуги.

Своя подобная система в Орловской области была запущена в декабре. С введением общероссийской практики выдача региональных QR-кодов будет приостановлена.


Артём Ежаков


 
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