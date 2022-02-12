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9:20, 12 февраля 2022 года В Орле установили подозреваемых в кражах труб из подвалов Преступления инкриминируют двум безработным горожанам.





В Орле безработные мужчины 1987 и 1989 годов рождения подозреваются в краже металлических труб из подвалов. Оба попались правоохранителям с поличным, когда готовили 12 труб к погрузке в машину. Наряд вызвали жители дома на ул. Лазо. В дальнейшем выяснилось, что подозреваемые могут быть причастны к аналогичному эпизоду на ул. Фомина.



Общий ущерб от двух преступлений составил свыше 12 тыс. рублей. На время расследования один из фигурантов отпущен под подписку о невыезде, другой отправлен в СИЗО, – сообщили в областном УМВД.





Артём Ежаков





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