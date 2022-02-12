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20:21, 12 февраля 2022 года Суд обязал глазуновских чиновников значительно обновить «мусорную» инфраструктуру В шести сельских поселениях появились новые контейнеры для сбора ТКО и оборудованные места складирования.





Прокуратура Глазуновского района проверила соблюдение законодательства в сфере работы с ТКО. Надзорное ведомство пришло к выводу, что местные чиновники допустили множественные нарушения в этой сфере, что привело к тому, что населению фактически не оказывались коммунальные услуги по сбору и вывозу мусора.



Прокуратура подала иск об обязании властей профинансировать установку в сельских поселениях новых мусорных контейнеров и создать места для складирования отходов. Суд удовлетворил иск в полном объеме.



Чиновники точно в срок исполнили предписание. В шести населённых пунктах района появилось 146 оборудованных мест для складирования ТКО, установлено свыше 200 мусорных баков. Регоператор организовал вывоз отходов на полигон.





Артём Ежаков





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