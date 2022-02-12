суббота 12.02.2022 22:27:47 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

19:23, 12 февраля 2022 года

Орловские приставы сумели добиться выплаты алиментов от изворотливого мужчины

Мужчина, не желая исполнять долг перед ребёнком, долгое время скрывался от приставов и жил в рамках установленных запретов. Выполнить обязательства побудила лишь перспектива потери машины, которую он, однако, сначала тоже попытался обезопасить от сотрудников УФССП.


Орловские приставы сумели добиться выплаты алиментов от нерадивого родителя, накопившего солидную сумму долга по алиментам. Мужчина нигде не работал и не слишком торопился трудоустраиваться, от визитов в УФССП уклонялся. В ответ приставы арестовали банковские счета мужчины, ограничили его в правах покидать страну и управлять машинами. Это не помогло, должник всё равно не торопился платить и скрылся из поля зрения УФССП, в связи с чем был объявлен в розыск.

Нашли горе-родителя в другом регионе, где он уже успел обзавестись новой семьей и купить в браке машину. Памятуя, что автомобиль могут забрать приставы, транспорт оформили на жену. Однако мужчина не учёл, что приобретенное в браке имущество, если иное не установлено соглашением супругов, является для мужа и жены совместным, независимо от того, на чьё имя оно фактически зарегистрировано. Приставы начали работу по выделению доли должника в имуществе новобрачных, чтобы впоследствии взыскать, и только тогда, не желая терять машину, мужчина всё оплатил.


Артём Ежаков


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.