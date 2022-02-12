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19:23, 12 февраля 2022 года Орловские приставы сумели добиться выплаты алиментов от изворотливого мужчины Мужчина, не желая исполнять долг перед ребёнком, долгое время скрывался от приставов и жил в рамках установленных запретов. Выполнить обязательства побудила лишь перспектива потери машины, которую он, однако, сначала тоже попытался обезопасить от сотрудников УФССП.





Орловские приставы сумели добиться выплаты алиментов от нерадивого родителя, накопившего солидную сумму долга по алиментам. Мужчина нигде не работал и не слишком торопился трудоустраиваться, от визитов в УФССП уклонялся. В ответ приставы арестовали банковские счета мужчины, ограничили его в правах покидать страну и управлять машинами. Это не помогло, должник всё равно не торопился платить и скрылся из поля зрения УФССП, в связи с чем был объявлен в розыск.



Нашли горе-родителя в другом регионе, где он уже успел обзавестись новой семьей и купить в браке машину. Памятуя, что автомобиль могут забрать приставы, транспорт оформили на жену. Однако мужчина не учёл, что приобретенное в браке имущество, если иное не установлено соглашением супругов, является для мужа и жены совместным, независимо от того, на чьё имя оно фактически зарегистрировано. Приставы начали работу по выделению доли должника в имуществе новобрачных, чтобы впоследствии взыскать, и только тогда, не желая терять машину, мужчина всё оплатил.





Артём Ежаков





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