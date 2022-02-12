суббота 12.02.2022 22:27:54 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

18:24, 12 февраля 2022 года

В Орле растёт спрос на электронные подписи

За январь 2022 года в Орле выпущено 350 электронных подписей.


Как сообщает пресс-служба ИФНС России по городу Орлу, растёт спрос на электронные подписи. За январь 2022 года в областном центре выпущено 350 электронных подписей. Из них 177 – для юридических лиц (лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности) и 173 – для индивидуальных предпринимателей.

КЭП, выпускаемые Удостоверяющим центром ФНС России, имеют широкий спектр применения. Они могут быть использованы, в том числе, для обеспечения юридически значимого документооборота с органами государственной власти и контрагентами, сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности, использования на портале государственных услуг Российской Федерации, доступа к информации, содержащейся в государственных и иных информационных системах.

Дополнительную информацию о КЭП, выпускаемой ФНС России, можно получить по телефону Единого контакт-центра ФНС России: 8-800-222-2222, а также на официальном сайте ФНС России www.nalog.gov.ru.


Орловское Информбюро


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.