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18:24, 12 февраля 2022 года В Орле растёт спрос на электронные подписи За январь 2022 года в Орле выпущено 350 электронных подписей.





Как сообщает пресс-служба ИФНС России по городу Орлу, растёт спрос на электронные подписи. За январь 2022 года в областном центре выпущено 350 электронных подписей. Из них 177 – для юридических лиц (лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности) и 173 – для индивидуальных предпринимателей.



КЭП, выпускаемые Удостоверяющим центром ФНС России, имеют широкий спектр применения. Они могут быть использованы, в том числе, для обеспечения юридически значимого документооборота с органами государственной власти и контрагентами, сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности, использования на портале государственных услуг Российской Федерации, доступа к информации, содержащейся в государственных и иных информационных системах.



Дополнительную информацию о КЭП, выпускаемой ФНС России, можно получить по телефону Единого контакт-центра ФНС России: 8-800-222-2222, а также на официальном сайте ФНС России www.nalog.gov.ru.





Орловское Информбюро





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