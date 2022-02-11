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18:25, 11 февраля 2022 года Больничный дистанционно. Проверено на себе Корреспондент ГТРК «Орёл» Антон Киселёв испытал на себе и действие инфекции, и получение листка нетрудоспособности дистанционно.





Корреспондент ГТРК «Орёл» Антон Киселев недомогание почувствовал ещё в конце прошлой недели, а уже в понедельник точно понял, что заболел и надо лечиться дома. Профессия обязывает всегда быть в курсе событий, а потому все плюсы и минусы дистанционного больничного решил проверить на себе. Для начала позвонил в регистратуру медучреждения, где наблюдается, и оставил заявку. Через несколько часов перезвонил врач, чтобы уточнить симптомы и узнать, что в данный момент беспокоит больше всего.



Если у больного есть положительный ПЦР-тест, достаточно прислать его на почту медучреждения или врачу в мессенджер. После этого дистанционный больничный на семь дней будет открыт. К пациентам с симптомами ОРВИ подход индивидуальный: если состояние удовлетворительное, листок нетрудоспособности откроют, но не больше чем на 3 дня.



Наталья Гарина, врач-пульмонолог поликлиники № 1 г. Орла: «По телефону мы не лечим, больничный лист мы выдать можем, но лечить надо живого человека. Мы можем дать рекомендации».

Станислав Шувалов, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Нужно понимать, что эти вещи должны выдаваться, тем пациентам, которые болеют не тяжело, справляются с ситуацией, потому что всё-таки в ряде случаев нужно, чтобы врач вышел на дом и уже оказал помощь на месте».

Помочь оформить электронный больничный готовы и операторы службы «122». Все заявки они оперативно передают в медучреждения региона.



При этом медики подчеркивают, если температура поднимается больше 38 градусов, всё-таки желательно прийти на приём к врачу или вызвать медработника на дом.





Юлия Опанасюк





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