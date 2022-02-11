Главная » Новости



19:28, 11 февраля 2022 года Стало известно ещё о двух жертвах залегощенского маньяка Сотрудники ГУУР МВД России раскрыли убийства ребёнка и женщины многолетней давности. Оба произошли в Залегощенском районе Орловской области. На след предполагаемого преступника удалось выйти после того, как нашли тело пропавшей в прошлом году девятилетней девочки.





Летом 2021 года в Залегощенском районе Орловской области пропала девятилетняя Вика Гнедова. Её искали почти три месяца сотни людей. До последнего дня надеялись на чудо. Но его не случилось. В убийстве девочки обвинили её соседа - Шавката Шаяхметова.



Ольга Мартынова, мама Вики Гнедовой: «Он ничем не выдавал себя, вел себя совершенно спокойно. Как будто ничего не произошло. Как будто он не мою Вику закопал, а не знаю… Абсолютно он спокойно себя вёл. Так же ходил в магазин, так же детям давал здесь конфеты. Так же вел себя спокойно…».

Как выяснилось, последним приютом девятилетней Вики стал подвал. Тело школьницы было закопано на глубине двух метров. Обвиняемого привезли на место преступления, чтобы он сам подробно рассказал что и как произошло.



Тогда никто и не подозревал, что эта трагедия станет отправной точкой для раскрытия целой череды преступлений. Как оказалось, Вика было не первой его жертвой. В 2005 году в селе Казарь исчез ещё один ребёнок – 11-летний Костик Болотов.



Галина Болотова, мама Кости Болотова: «Сидишь и думаешь, а может живой. Может, постучится и скажет: «Мама, я приехал». Смотришь же передачи, «Жди меня». Сколько ведь находятся, и память теряется».

Мальчика искали 16 лет. Нашли в ноябре прошлого года. Его жизнь оборвалась в лесополосе, недалеко от села. Уже задержанный по делу Вики Гнедовой Шавкат Шаяхметов сознался и в убийстве Кости Болотова.



Позже обвиняемый рассказал ещё о двух эпизодах. В 2000 году было найдено тело шестилетнего мальчика, а в 2003-м - тело женщины. Итого, на счету маньяка четыре жизни.



Вика и Костик были знакомы с Шавкатом Шаяхмедовым. И не опасались его. Как говорят опытные психологи, распознать маньяка в соседе - невозможно. Но можно - защитить детей, объяснив важные правила в отношениях с посторонними взрослыми.



Галина Николаева, психолог высшей профессиональной категории: «Родитель обязан объяснить ребенку, что никто не имеет права касаться определенных частей его тела. Никогда и никто».

А ещё необходимо научить правилам поведения на улице - если кто-то чужой попытается ребенка увести.



Сергей Клёцин, федеральный координатор ДПСО «ЛизаАлерт» (г. Москва): «Нужно объяснять ребёнку, что посторонний взрослый для тебя не авторитет. Ты не должен с ним никуда идти. Нужно объяснять, что ни один взрослый не попросит помощи у ребёнка. Ни под каким предлогом».

8 февраля в России вступил в силу закон о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов. Шавкат Шаяхмедов под его действие не попадает, но с учётом содеянных преступлений из тюрьмы он уже вряд ли выйдет.





Мария Семак, Всеволод Трифонов





Новости СМИ2