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7:48, 13 февраля 2022 года В Орловской области снова растет стоимость моторного топлива В январе горючее в среднем подорожало на 0,2% по сравнению с декабрем.





С января 2021-го года по январь 2022-го года потребительская стоимость моторного топлива в Орловской области повысились на 8,5%. Это следует из последнего отчета Орелстата. В январе этого года горючее в среднем подорожало на 0,2% по сравнению с декабрем.



В январе 2022-го литр газового автомобильного топлива стоил 30,68 руб. (-1,63 руб. к декабрю и + 5,4 руб. к январю 2021 года), дизельного горючего – 51 руб. (+0,25 руб. и +3,98 руб.). Бензин обходился в среднем в 50,98 руб. (+0,14 руб. и +3,96 руб.) – за литр АИ-92 автолюбителям пришлось выложить 47,27 руб. (+0 руб. и +3,52 руб.), ценник на АИ-95 составил 50,98 руб. (+0 руб. и +3,65 руб.), на АИ-98 и выше – 59,10 руб (+0,63 руб. и +5,43 руб.).





Артём Ежаков





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