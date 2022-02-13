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8:51, 13 февраля 2022 года В Орловской области утвердили среднюю стоимость летнего детского отдыха Обнародовано постановление регионального правительства о путёвках в оздоровительные лагеря и санатории.





В Орловской области утвердили средние стоимости путёвок в детские оздоровительные лагеря и санатории, а также стоимость питания в них. У жителей региона будет возможность приобрести детям путёвки длительностью в 21 день, 14 дней, а также 12, 10 и 7 дней. Также будут работать лагеря в школах. Со стоимостью путёвок можно ознакомиться здесь или в постановлении Правительства № 52 «О мерах по организации отдыха и оздоровления детей в Орловской области в 2022 году.



Профильные смены будут организованы по 22 направлениям. В приоритете – патриотическое воспитание, формирование ЗОЖ, творческое, интеллектуальное и спортивное развитие.





Артём Ежаков





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