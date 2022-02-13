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18:53, 13 февраля 2022 года

У орловцев стало меньше претензий к банкам

В 2021 году жители Орловской области обратились за помощью к мегарегулятору 957 раз – это на 6% меньше, чем в 2020 году.


Количество жалоб на кредитные организации сократилось на треть ¬– обращений, вызванных недовольством работой банков, зафиксировано 428. В 2020 году большое количество обращений было связано с реструктуризацией кредитов в условиях пандемии. В 2021 году таких вопросов стало меньше, и, как следствие, общее число жалоб на банки сократилось на 33%.
А вот претензии к деятельности микрофинансовых организаций орловцы стали высказывать в полтора раза чаще. Принятие закона, который ограничил возможность кредитора беспокоить близких должника, стало причиной роста обращений по вопросам взыскания просроченной задолженности – в Орловской области количество таких жалоб увеличилось на 18%.

Рост жалоб на страховые компании – их стало больше почти на треть – в основном связан с возросшим числом разногласий из-за ОСАГО. В 2020 году ограничения, связанные с пандемией, привели к сокращению как продажи полисов, так и количества ДТП. В 2021 году ситуация вернулась к обычным показателям, поэтому жалоб на страховые компании стало больше.

Отделение Банка России по Орловской области напоминает, что обратиться за помощью к мегарегулятору можно через интернет-приемную на сайте Банка России. Круглосуточно работает телефон единого контактного центра – 8-800-300-30-00, звонок из регионов России – бесплатный. Для получения консультации, а также проверки статуса финансовой организации удобно также пользоваться бесплатным мобильным приложением «ЦБ онлайн».


Орловское Информбюро


 
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