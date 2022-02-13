Главная » Новости



19:34, 13 февраля 2022 года Выжившие после COVID-19: Юрий Герой нашего сюжета победил болезнь. Хотя сильный и крепкий русский мужчина поначалу не очень верил, что вирус ему может сильно навредить. Подробности – у корреспондента ГТРК «Орёл» Елены Литинской.





Вот уже несколько месяцев Юрий Тришкин очень любит бывать на свежем воздухе. То проведает собаку, то покопается в машинах - он водитель со стажем, или просто постоит в небо посмотрит. Говорит: эту возможность жить и дышать полной грудью после тяжёлого ковида он воспринимает теперь как чудо.



Юрий Тришкин, житель г. Орла: «Когда заново начинаешь дышать этим воздухом, ходить, смотреть на этот свет, что-то делать, видеть своих близких, с людьми общаться и радоваться, что на этом свете остался».

Юрий Васильевич действительно был на самом пороге. Ковидом он болел в октябре. Очень тяжело. Лёгкие поражались стремительно - от 15 до 90 процентов за несколько дней. Начался цитокиновый шторм.



Юрий Тришкин, житель г. Орла: «Свой же иммунитет тебя начинает убивать. Вот это, наверное, его загвоздка - этого коронавируса».

И это не последняя напасть, свалившаяся на нашего героя. Присоединилась и бактериальная инфекция. Жизнь изменилась кардинально. Понадобилась кислородная поддержка.



Юрий искренне считает своей ошибкой, что не сделал прививку вслед за женой. Она болела легко, а он попал в больницу.



Юрий Тришкин, житель г. Орла: «Такой парадокс получается, я же на прививку её на машине возил сам, и она звала на прививку. Я решил, что здоровый человек, и мне ничего не будет. Я не вакцинировался. Это самая моя большая ошибка. И в больнице, где я лежал, со мной лежали люди - все практически невакцинированные».

В больнице им. Семашко Юрий Васильевич пробыл полтора месяца, из них две недели - в реанимации. Однако всё равно считает себя везунчиком. И врачи попались хорошие, и господь не оставил. Была ещё одна причина - его старшая дочь Кристина устроилась работать в «красную зону» больницы имени Семашко вскоре после начала пандемии. Поэтому когда заболел отец, именно она была рядом с ним.



Кристина Новикова, дочь Юрия Тришкина: «Это было очень тяжело, морально очень тяжело, когда видишь родного человека в таком состоянии, это ужасно».

Но никогда, ни в палате, ни в реанимации папа не увидел её слез. Он должен был верить в то, что победит болезнь. Эта вера спасает лучше, чем лекарства.



Кристина Новикова, дочь Юрия Тришкина: «Я его пыталась поддерживать, чтобы никакие плохие мысли в его голову не лезли. Я ему говорила, что всё будет хорошо, что мы его ждем дома».

Юрию повезло - он вернулся домой. Теперь каждый прожитый день и час он живет немного по-другому. С благодарностью за эту возможность.



Читайте также: Выжившие после COVID-19: Евгения и Марина





Елена Литинская





Новости СМИ2