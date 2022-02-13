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10:11, 13 февраля 2022 года В Орле оттепель выявила текущие крыши Съёмочная группа ГТРК «Орёл» выехала по нескольким адресам. Наш сюжет просим считать официальным обращением в прокуратуру Орловской области.





Редакцию программы «Вести-Орёл» на этой неделе просто атаковали люди с жалобами на текущие крыши. Такого количества звонков мы не помним. Наша съёмочная группа выезжала по нескольким адресам. Среди проблемных домов

дом №358 по ул. Комсомольской. Как рассказал один из жильцов дома Сергей Воронин, живущий на пятом этаже, он буквально ежедневно спасает всех остальных от потопа. Сергей приезжает утром и вечером, чтобы слить накопившуюся на натяжном потолке воду. Жить в этой квартире на данный момент невозможно: новый матрас испорчен, его придётся выбросить, ламинат необходимо перебирать. В прошлом году управляющая компания уже выплачивала ущерб, в этом - дело, вероятнее всего, снова дойдёт до суда.



Виктор Васюнин, директор управляющей компании: «Дому 50 лет в этом году исполнилось, капитальный ремонт не производился. Пожалуйста, пусть принимают решение, забирают деньги из фонда, мы делаем капитальный ремонт кровли и минимум на 10 лет забываем об этой проблеме».

Чтобы сделать такой шаг, нужен ответственный управдом и подписи жильцов на согласие. Плюсы - проведение капремонта раньше указанного региональной программой срока и полный контроль средств, минусы - самим надо найти подрядчика, договариваться со всеми соседями, что иногда бывает проблематично.



Ещё один адрес, где побывала наша съёмочная группа, дом №15 по улице Игнатова. Как рассказала жительница дома Ирина Тарасова, коммунальщики приложили максимум усилий при сбивании сосулек. В итоге пробили и крышу, и балкон.



Ирина Тарасова, жительница дома №15 по ул. Игнатова: «Били так, что пробили мне крышу и балкон. Я тут же им кричала с балкона: «Мальчики что вы натворили!». Они сказали, что так и было. Звоню 510, 17 числа мне пришла SMS-ка, что всё отремонтировано».

Но, по словам Ирины, в этот же день полилось. Досталось даже этажам ниже.



Ирина Маслакова, жительница дома №15 по ул. Игнатова: «В ванне и в коридоре та же самая история. Мы понимаем, что течёт сверху, что не наши жители заливают».

В управляющей компании к визиту съёмочной группы были не готовы, объяснить ситуацию отказались.



Дом №113Б по Московскому шоссе. Здесь крышу никто чистить и не собирался. Теперь снег тает, вода течёт в квартиры. Тазы подставляют на каждом этаже. Проводка искрит, на головы жителям сыплется штукатурка, свежие ремонты – насмарку.



Помимо взноса на капитальный ремонт, жители ещё платят за ремонт текущий -напрямую своим управляющим компаниям, и они должны по закону реагировать на любую жалобу. Но зачастую УК исправлять что-то не спешат. Им проще заплатить неустойку, чем разбираться с проблемой. Поэтому мы просим считать наш сюжет официальным обращением в прокуратуру региона.





Всеволод Трифонов





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